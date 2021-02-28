Психолог объяснила, как не переедать на фоне стресса
Психолог Наталья Варская дала советы людям, стремящимся заглушить стрессовые состояния с помощью еды. Она отметила, что справиться с этой проблемой без помощи специалиста сложно.
Психолог уточнила, что заедающие стресс люди в принципе склонны к разным зависимостям, к которым относятся алкоголизм, наркомания, игромания и шопоголизм. По словам психолога, человек подсознательно выбирает еду, так как этот выбор наиболее прост.
— Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе, — цитирует Варскую RT.
По ее мнению, на консультации врач подберет индивидуальный подход к проблеме и подскажет более безопасный способ снятия стресса.
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