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Еще 1737 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 1737 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 1737 новых пациентов с COVID-19 выявили в Москве за последние сутки.Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 февраля.

Москва остается на первом месте по количеству новых случаев коронавируса. Второе место занимает Санкт-Петербург, где зафиксировали 939 новых пациентов, на третьем — Московская область, где выявили 617 новых пациентов с коронавирусом.

Всего в России за последние 24 часа выявили 11 359 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровел 12 391 человек и зафиксировано 379 летальных исходов.

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