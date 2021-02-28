Жителей Подмосковья призвали быть внимательнее на дорогах из-за снегопада

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Водителей Подмосковья призвали быть внимательнее на дорогах из-за снегопада и ветра. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Погодные условия в регионе могут ухудшиться в воскресенье, 28 февраля, с 13:00.

— Максимальная температура воздуха составит от минус 2 до плюс 1 градуса, к ночи ожидается понижение температуры до минус 3 градусов, — рассказали в ведомстве.

Минтранс рекомендовал водителям соблюдать скоростной режим и останавливаться заранее перед пешеходными переходами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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