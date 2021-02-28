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Лавров заявил, что дискриминация русских на Украине расшатывает авторитет СЕ
Фото: МИД РФ

Лавров заявил, что дискриминация русских на Украине расшатывает авторитет СЕ

Никита Абрамов

Внешняя политика

Отсутствие реакции Совета Европы (СЕ) на дискриминацию русских и русскоязычного населения на Украине способствует расшатыванию его авторитета. Об этом в воскресенье, 28 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов, — говорится в послании генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления Российской Федерации в Совет Европы.

Министр иностранных дел отметил, что потенциал Совета Европы необходим для объединения стран на фоне пандемии COVID-19. Он уточнил, что никакие конфликты в геополитической или экономической сферах не могут быть выше интересов защиты здоровья граждан.

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