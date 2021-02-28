«Ахмат» проиграл московскому «Динамо» в матче РПЛ со счетом 2:1

Фото: ФК Ахмат / Twitter

Грозненский «Ахмат» проиграл московскому «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, на «Ахмат Арене» в Грозном.

В составе «Динамо» гол забил Даниил Фомин на 7-й минуте с пенальти. Кроме того, в составе московской команды отличился Арсен Захарян, забивший мяч в ворота на 37-й минуте. Захаряну 17 лет, он попал в стартовый состав «Динамо» впервые.

У «Ахмата» гол забил Антон Швец (68-я минута). На 78-й минуте с поля после второй желтой карточки удалили полузащитника «Ахмата» Артема Тимофеева.

«Динамо» заняло шестую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. Клуб Грозного не обыгрывал «Динамо» в чемпионате России с 29 июля 2017 года. На данный момент он набрал 26 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице.

ФК «Динамо» встретится дома с «Тамбовом» 7 марта. За день до этого «Ахмат» сыграет с ЦСКА.

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