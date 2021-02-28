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Екатерина Диденко отказалась праздновать день рождения в годовщину смерти супруга
Фото: instagram.com/didenko.katerina

Екатерина Диденко отказалась праздновать день рождения в годовщину смерти супруга

Никита Абрамов

Звезды

Год назад в день рождения блогера Екатерины Диденко от отравления углекислым газом в бассейне с сухим льдом скончался ее супруг Валентин. В этом году девушка отказалась праздновать, заявив, что не хочет этого делать.

— Сегодня у меня нет настроения праздновать день рождения. Хотя кто-то ждет от меня хайпа и веселья. Наверное, я вас разочарую, но этого не будет. За год не было ни одного дня, когда бы я не вспомнила о случившемся. О муже, о ребятах, которые погибли. Сегодняшний день навсегда будет днем воспоминаний той жизни, которую, к сожалению, не вернуть, — заявила блогер.

В честь годовщины смерти Диденко опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивный снимок с Валентином.

В феврале 2020 года муж блогера Екатерины Диденко заказал на ее вечеринку в бане 25 килограммов сухого льда, который бросили в бассейн. После этого туда стали прыгать гости вечеринки. При контакте с хлорированной горячей водой выделился углекислый газ, из-за чего пострадали семь гостей, получив химические ожоги дыхательных путей. В результате три человека погибли — муж блогера Валентин и двое друзей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Через несколько месяцев Диденко подтвердила, что встречается с молодым человеком, затем рассказала о расставании с ним. В ноябре блогер опубликовала фото положительного теста на беременность, однако интернет-пользователи усмотрели в этом попытку напомнить о себе.

Читайте также: Блогер Диденко опровергла собственное сообщение о беременности

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