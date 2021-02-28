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Нарушителей ПДД на Варшавском шоссе задержали сотрудники ГИБДД
Фото: Pixabay / klimkin

Нарушителей ПДД на Варшавском шоссе задержали сотрудники ГИБДД

Никита Абрамов

Происшествия

Сотрудники ГИБДД задержали водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения на Варшавском шоссе. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

— Сегодня около 15:35 на Варшавском шоссе несколько легковых автомобилей двигались по проезжей части, грубо нарушая ПДД. Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течение часа задержаны на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, — цитирует сообщение пресс-службы Агентство городских новостей «Москва».

Ранее департамент транспорта столицы сообщил о грубом нарушении правил дорожного движения и опасной езде нескольких водителей на Варшавском шоссе.

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ПДДГИБДДзадержание
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