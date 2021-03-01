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В Госдуме предложили вдвое увеличить штраф за оскорбление судей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Госдуме предложили вдвое увеличить штраф за оскорбление судей

Татьяна Плотникова

Общество

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров выступил с инициативой повысить размеры штрафов за оскорбление судьи или присяжного заседателя.

В соответствующем письме к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву автор инициативы указал, что во время недавних резонансных судебных разбирательств обвиняемые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес других участников процесса, в том числе судей.

Действующее законодательство устанавливает максимальный размер штрафа за оскорбление судьи в размере 200 тысяч рублей, напомнил депутат. При этом норма не пересматривалась почти 18 лет, а на фоне изменения экономической ситуации такая сумма уже не представляется соразмерным наказанием, добавил Федоров.

С учетом этого депутат предложил увеличить величину штрафа за оскорбление судьи в два раза — до 400 тысяч рублей, цитирует письмо Федорова RT.

Ранее в Госдуме предложили ввести тюремный срок за оскорбление ветеранов.

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