Штрафы, пособия и иноагенты. Что изменится в жизни россиян в марте

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

В марте в России начнут действовать новые законы о защите информации, порядке получения пособий и многих других немаловажных вещах. «Вечерняя Москва» собрала всю самую главную информацию по нововведениям, которые коснутся россиян уже в начале весны 2021 года.

Порядок получения выплат на детей изменится

С 1 марта 2021 года порядок получения выплат на детей до трех лет немного изменится. С наступлением весны малообеспеченным семьям, которым положено это пособие, необходимо будет снова писать заявление для его оформления. Далее этот документ нужно будет подавать каждый год, причем сначала в связи с фактом рождения ребенка, после чего по достижении им одного года, двух и трех лет. Кроме того, заявку придется оформить повторно, если семья меняет место жительства.

В Минтруде напомнили, что оформить пособие можно через органы соцзащиты, в МФЦ или через госуслуги. Граждан просят подготовить пакет документов: понадобится не только само заявление, но также сведения, подтверждающие доход семьи. Это связано с тем, что на выплату имеют право только семьи, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Величина последних зависит от региона страны.

Прежде — с 1 апреля 2020 года по 28 февраля текущего — выплата данных пособий продлевалась беззаявительно, то есть автоматически.

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Личная информация станет еще более личной

1 марта в силу вступит закон, благодаря которому граждане смогут самостоятельно распоряжаться своей личной информацией в интернете. В настоящее время при регистрации на большинстве сайтов пользователь заключает соглашение, согласно которому ресурс получает право на сбор, обработку и распространение персональных сведений юзера. По сути, они оказываются в открытом доступе.

Новый закон в свою очередь позволит человеку самостоятельно решить, какие данные он готов выставить на обозрение, а что захочет скрыть. Для этого вдобавок к пользовательскому соглашению вводится еще одно, дополнительное. При этом по новому закону операторы данных будут обязаны удалить личную информацию по первому требованию ее владельца.

Новый дорожный знак — что о нем нужно знать водителям?

С началом весны на российских дорогах станет больше знаков. В частности, появится новый: 6.22 «Фотовидеофиксация». Он придет на смену табличкам о фиксации нарушений ПДД, которые представляют собой изображение фотовидеокамеры на белом или желтом фоне.

Ранее такие таблички ставились вместе с основными знаками, чтобы водители понимали, какие нарушения фиксируются автоматически и в каком месте. Новый знак призван просто обозначить место возможного использования автоматических стационарных или передвижных техсредств с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи. При этом необязательно, что знак будет прямо перед камерой: это предупреждение распространяется на весь участок дороги. Кроме того, новый знак не уточняет, какие именно нарушения записываются.

Известно также, что эти знаки будут ставить на 150–300 метров до зоны контроля вне населенных пунктов. В населенных пунктах их разместят вместе со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 — «Начало населенного пункта».

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Штрафы и уголовная ответственность для иноагентов

С 1 марта в Кодексе об административных нарушениях заработают статьи о штрафах за нарушения в работке НКО, физлиц и общественных объединений, признанных иноагентами. Так, за распространение в СМИ сообщений об иностранном агенте без указания этого статуса, либо материалов иноагента без соответствующей маркировки будут наказывать рублем. В частности, журналисту за такое нарушение придется заплатить 2–2,5 тысячи рублей штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, а редактору СМИ — 4–5 тысяч. Редакцию же обяжут выплатить 40–50 тысяч рублей в рамках закона. Исключение из правил составят данные в единых государственных реестрах и информационных системах.

Самих иноагентов тоже будут штрафовать за отсутствие маркировки на распространяемой ими информации. Должностных лиц накажут на 100–300 тысяч рублей, юрлиц — на 300–500 тысяч. К штрафу могут добавить конфискацию предмета правонарушения. Если же некоммерческая организация со статусом иноагента работает без регистрации, штраф для юрлица вырастает до пяти миллионов рублей.

Помимо этого, физлицам-иноагентам, не подавшим заявление об их включении в специальный реестр Минюста, грозит уголовная ответственность. Преследования по УК стоит опасаться и тем, кто злостно уклоняется от подачи документов, нужных для включения в реестр НКО-иноагентов, а также тем, кто нарушает порядок работы иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента.

Фото: pexels.com / Markus Spiske

Штрафы за пропаганду наркотиков в Сети

За склонение в интернете к употреблению запрещенных веществ с 7 марта могут посадить в тюрьму на 10 лет. Если эта пропаганда привела к смерти двух или более человек, срок лишения свободы вырастает до 15 лет. Более того, преступнику могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение максимум 20 лет с ограничением свободы на два года.

Неповиновение полиции

Также с 7 марта ужесточат санкции за отказ сотрудничать с правоохранителями. Более суровые наказания коснутся тех, кто на митингах и пикетах не следует распоряжениям полицейских, военнослужащих, сотрудников ФСБ, ФСИН, Росгвардии, органов госохраны и миграционных служб. Если раньше за это штрафовали на 500–1000 рублей, то теперь сумма вырастет до 2000–4000 рублей. За повторный отказ повиноваться — до 10–20 тысяч рублей. Помимо этого, могут назначить обязательные работы.

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