Россиянам разрешили въезд в Грузию с отрицательным тестом на коронавирус
Власти Грузии с 1 марта разрешили въезд в страну гражданам России с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну. На третий день пребывания в Грузии нужно пройти повторное тестирование.
В настоящее время попасть в Грузию можно только воздушным путем. Сухопутная граница остается закрытой для туристов. Россиянам нужно будет лететь в Грузию через третьи страны, потому что прямое авиасообщение между государствами пока не возобновлено.
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