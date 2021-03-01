Россиянам разрешили въезд в Грузию с отрицательным тестом на коронавирус

Фото: Moscow-live

Власти Грузии с 1 марта разрешили въезд в страну гражданам России с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну. На третий день пребывания в Грузии нужно пройти повторное тестирование.

В настоящее время попасть в Грузию можно только воздушным путем. Сухопутная граница остается закрытой для туристов. Россиянам нужно будет лететь в Грузию через третьи страны, потому что прямое авиасообщение между государствами пока не возобновлено.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ оценила количество людей с антителами к COVID-19