«Парень что надо растет»: Максим Галкин показал, как его сын убирает снег

Фото: Youtube / ТО Gazgolder

Телеведущий и юморист Максим Галкин в Instagram Stories показал, как их с Аллой Пугачевой сын Гарри убирает снег. На кадрах видно, как мальчик зачерпывает маленькой лопатой снег и отбрасывает его.

За кадром слышится голос Галкина. Юморист хвалит Гарри и просит позвать его, когда он закончит работать.

Пользователи Сети оценили трудолюбие мальчика. Они отметили, что Галкин и Пугачева правильно воспитывают сына.

Поклонники звездной семьи также выразили мнение, что Гарри вырастет настоящим мужчиной.

«Парень что надо растет»; «Настоящий ребенок, не избалован»; «Все умеет, настоящий мужчина», — отметили они.

Ранее Максим Галкин показал, что Алла Пугачева подарила их сыну на 23 Февраля.

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