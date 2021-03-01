Ученые обнаружили неожиданное свойство шоколада

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Шоколад может положительно влиять на сердце и сосуды, заявили американские ученые. Результаты соответствующего исследования размещены на страницах журнала European Journal of Preventive Cardiology. Ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор изучили данные 300 тысяч пациентов и заметили связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Как выяснилось, у людей, которые едят шоколад хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца ниже на восемь процентов, чем у остальных.

По словам специалистов, полезные свойства этой сладости объясняются наличием в ней стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Все эти элементы укрепляют сердце и помогают увеличить уровень «хорошего» холестерина.

Исследователи подчеркнули, что есть шоколад нужно в небольших количествах. Избыток сладкого в рационе грозит развитием ожирения и сахарного диабета второго типа, предупредили эксперты.

Ранее диетолог назвал три продукта с противовоспалительным и обезболивающим эффектом.

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