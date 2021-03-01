Гинеколог посоветовала женщинам не откладывать беременность из-за пандемии

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Акушер-гинеколог Марина Алфимова рекомендовала беременным женщинам сдавать тест на коронавирусную инфекцию раз в месяц для того, чтобы избежать тяжелого течения болезни. Слова специалиста приводит «Москва 24».

По словам эксперта, COVID-19 встречается у многих будущих матерей. При этом врач пояснила, что пандемия не должна быть поводом для того, чтобы перенести планирование беременности на другое, более благоприятное время.

— Если вы уже хотите завести ребенка, то не откладывайте это на потом. Мы не знаем, когда закончится эпидемия коронавируса, будет ли эпидемия какой-либо другой инфекции после нее. Поэтому ждать окончания нецелесообразно, — отметила акушер-гинеколог.

Она уточнила, что для беременных во время коронавирусной инфекции риски абсолютно такие же, как и для не беременных женщин. Все они болеют одинаково — в легкой, средней и тяжелой форме.

— Сама беременность не является осложнением для течения заболевания, — добавила Алфимова.

Однако во время планирования появления нового члена семьи лучше перестраховаться и сдать тест на новую инфекцию, посоветовала врач. Дело в том, что вирус может находиться в организме бессимптомно. Во время беременности рекомендуется следовать основным профилактическим мерам: соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, избегать мест скопления большого количества людей.

— При выявлении и при заболевании коронавирусом во время беременности обязательно нужно обратиться к врачу — вне зависимости от того, есть симптомы или нет, — подчеркнула Алфимова.

Именно медик поможет пациентке получить грамотную терапию в зависимости от сложности заболевания.

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