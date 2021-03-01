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Более 10 постановлений выписали водителям свадебного кортежа, грубо нарушившим ПДД в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 10 постановлений выписали водителям свадебного кортежа, грубо нарушившим ПДД в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Артюхиной Карта всех событий

Водителям свадебного кортежа, грубо нарушившим правила дорожного движения на Варшавском шоссе, выписали более десяти постановлений. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили «ВМ» в пресс-службе УВД по ЮАО.

В течение часа сотрудники правоохранительных органов задержали водителей свадебного картежа на улице Артюхиной. Нарушителям выписали более десяти постановлений об административных правонарушениях, в частности по статьям «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Нарушение правил маневрирования» и так далее.

Ранее «ВМ» сообщала, что днем 28 февраля на Варшавском шоссе несколько легковых автомобилей двигались по проезжей части, грубо нарушая ПДД. Они совершали опасные маневры: ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе.

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