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Психолог объяснил Лозе смысл живописи в стиле «каляка-маляка»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Психолог объяснил Лозе смысл живописи в стиле «каляка-маляка»

Виктория Федотова

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Российский музыкант Юрий Лоза разместил на своей странице в Facebook фото картины художника Сая Твомбли. Артист добавил, что не понимает, почему картина без названия так дорого стоит.

— И все-таки я ничего не понимаю в живописи. К примеру, как ни старались люди, в ней разбирающиеся, они так и не смогли мне растолковать, почему вот эта картина умершего десять лет назад была продана на торгах в Нью-Йорке за 70 миллионов долларов. У нее нет названия, а в описании каталога «Сотбис» о ней говорится, как о «попытке объяснить необъяснимое», — пояснил музыкант.

Психолог объяснил Лозе смысл живописи в стиле «каляка-маляка»Фото: Facebook / Юрий Лоза

По словам Лозы, если бы его попросили дать название картине, то первое, что пришло бы ему на ум, — «Каляка-маляка».

Кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин объяснил музыканту этот феномен, оставив комментарий под постом Лозы.

— Оригинально очаровать обывателя — вот, порой, формула успеха и признания творений. Этот художник спаразитировал на известном «каля-маля», вы — на известных музыкальных гармониях. Потом заводятся механизмы тиража... и успех разрастается, — отметил психолог.

Лоза не прокомментировал сообщение Гарифуллина.

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