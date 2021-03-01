Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Развеян миф о пользе касторового масла для волос
Фото: pexels.com / Adrianna Calvo

Развеян миф о пользе касторового масла для волос

Елена Фролова

Здоровье

Специалисты-трихологи и дерматологи опровергли миф о пользе касторового масла для волос. Как сообщает «Царьград», исследователи заявили, что это средство не подарит густую и блестящую шевелюру, так как не содержит полезных для этого веществ.

Из поколения в поколение женщины передают друг другу рецепт красивых и густых волос. Якобы для этого надо регулярно втирать в кожу головы касторовое масло. Многие считают, что оно вызывает приток крови к корням волос и стимулирует их рост, усиливая питание и укрепляя расслоившиеся кончики.

Однако выяснилось, что это не соответствует действительности. По мнению экспертов, для того, чтобы вызвать приток крови к коже головы, нужно разогревающее вещество вроде горчицы, а в касторовом масле его нет.

Уточняется, что такое вещество — рицин — есть в клещевине, из которой изготавливают касторовое масло. Оно считается растительным ядом и действительно может вызвать раздражение кожи и аллергическую реакцию. При этом в конечном продукте рицин отсутствует. Кроме того, в касторовом масле нет полезных для кожи и волос веществ. По мнению медиков, если его использовать указанным способом, то можно навредить, потому что кожный сальный секрет станет гуще и забьет выводные потоки сальной железы, что приведет к усилению воспалений и ускорит выпадение волос.

Читайте также: Диетолог Соломатина перечислила продукты, которыми нельзя злоупотреблять

развеяли мифуход за волосамикасторовое масло
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте