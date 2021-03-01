Развеян миф о пользе касторового масла для волос

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Специалисты-трихологи и дерматологи опровергли миф о пользе касторового масла для волос. Как сообщает «Царьград», исследователи заявили, что это средство не подарит густую и блестящую шевелюру, так как не содержит полезных для этого веществ.

Из поколения в поколение женщины передают друг другу рецепт красивых и густых волос. Якобы для этого надо регулярно втирать в кожу головы касторовое масло. Многие считают, что оно вызывает приток крови к корням волос и стимулирует их рост, усиливая питание и укрепляя расслоившиеся кончики.

Однако выяснилось, что это не соответствует действительности. По мнению экспертов, для того, чтобы вызвать приток крови к коже головы, нужно разогревающее вещество вроде горчицы, а в касторовом масле его нет.

Уточняется, что такое вещество — рицин — есть в клещевине, из которой изготавливают касторовое масло. Оно считается растительным ядом и действительно может вызвать раздражение кожи и аллергическую реакцию. При этом в конечном продукте рицин отсутствует. Кроме того, в касторовом масле нет полезных для кожи и волос веществ. По мнению медиков, если его использовать указанным способом, то можно навредить, потому что кожный сальный секрет станет гуще и забьет выводные потоки сальной железы, что приведет к усилению воспалений и ускорит выпадение волос.

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