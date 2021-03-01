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МИД: Россия готова работать в Совете Европы на основе устава
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МИД: Россия готова работать в Совете Европы на основе устава

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Россия готова работать в Совете Европы на основе его устава. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

— Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования ... Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично, — заявил Грушко, выступая в Совете Федерации.

Ранее замглавы МИД сообщил, что в России выполняются 98 процентов постановлений ЕСПЧ, а по числу принятых судом к рассмотрению исков Россия находится на 24-м месте из 47 государств Совета Европы, передает РИА Новости.

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