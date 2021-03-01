Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Толстой: У России осталось мало почвы для сотрудничества с Советом Европы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Толстой: У России осталось мало почвы для сотрудничества с Советом Европы

Анастасия Чанцева

Внутренняя политика

У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы, никакие объединительные темы на этой площадке не поддерживаются. Об этом сообщил председатель Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.

— Буду говорить не дипломатическим языком: почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются. Никто не хочет обсуждать с Россией социальные проблемы, здравоохранение или вопрос искусственного интеллекта. От нас только требуют. Я не вижу объединительной повестки в перспективе ближайших 10 лет, — заявил Толстой.

Толстой не исключил вероятности запуска трехсторонней процедуры для исключения России из Совета Европы. Он добавил, что Россия должна быть к этому готова.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Россия готова работать в Совете Европы только на основе устава.

Читайте также: МИД: В России выполняется 98 процентов постановлений ЕСПЧ

Политикастраны ЕвропыПетр Толстой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте