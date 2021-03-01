Толстой: У России осталось мало почвы для сотрудничества с Советом Европы

Фото: Пресс-служба Госдумы

У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы, никакие объединительные темы на этой площадке не поддерживаются. Об этом сообщил председатель Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.

— Буду говорить не дипломатическим языком: почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются. Никто не хочет обсуждать с Россией социальные проблемы, здравоохранение или вопрос искусственного интеллекта. От нас только требуют. Я не вижу объединительной повестки в перспективе ближайших 10 лет, — заявил Толстой.

Толстой не исключил вероятности запуска трехсторонней процедуры для исключения России из Совета Европы. Он добавил, что Россия должна быть к этому готова.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Россия готова работать в Совете Европы только на основе устава.

Читайте также: МИД: В России выполняется 98 процентов постановлений ЕСПЧ