В Минэкономразвития предложили перенести даты переписи населения

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Минэкономразвития подготовило проект постановления, согласно которому предлагается перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября.

— Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено, — говорится в пояснительной записке к документу.

Также ведомство предлагает выделить дополнительные денежные средства на проведение переписи. В 2021 году — 6,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства, в 2022 году предусмотреть 638 миллионов рублей, в 2023 году — 536 миллионов рублей, передает ТАСС.

Ранее в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесли на осень 2021 года.

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