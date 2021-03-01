Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Минэкономразвития предложили перенести даты переписи населения
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Минэкономразвития предложили перенести даты переписи населения

Анастасия Чанцева

Общество

Минэкономразвития подготовило проект постановления, согласно которому предлагается перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября.

— Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено, — говорится в пояснительной записке к документу.

Также ведомство предлагает выделить дополнительные денежные средства на проведение переписи. В 2021 году — 6,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства, в 2022 году предусмотреть 638 миллионов рублей, в 2023 году — 536 миллионов рублей, передает ТАСС.

Ранее в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесли на осень 2021 года.

Читайте также: Новую технологию используют для проведения переписи населения в России

Минэкономразвития РФперепись населенияВсероссийская перепись населения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте