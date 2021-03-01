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Почти 31 тысяча российских военных переболели коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почти 31 тысяча российских военных переболели коронавирусом

Юлия Ямпольская

Здоровье

Количество российских военнослужащих, выздоровевших после заражения коронавирусом, превысило 30,9 тысячи человек. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в бюллетене Минобороны РФ.

Уточняется, что за минувшие сутки от инфекции выздоровели 69 военнослужащих.

В Минобороны отметили, что за последние сутки у 50 военных выявили коронавирус, в том числе у курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях. Восемь заболевших зафиксировано среди воспитанников довузовских учебных заведений.

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Минобороны РФРоссиякоронавирус
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