Почти 31 тысяча российских военных переболели коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Количество российских военнослужащих, выздоровевших после заражения коронавирусом, превысило 30,9 тысячи человек. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в бюллетене Минобороны РФ.

Уточняется, что за минувшие сутки от инфекции выздоровели 69 военнослужащих.

В Минобороны отметили, что за последние сутки у 50 военных выявили коронавирус, в том числе у курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях. Восемь заболевших зафиксировано среди воспитанников довузовских учебных заведений.

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