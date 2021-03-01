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Впервые за семь недель ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Впервые за семь недель ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире

Анастасия Чанцева

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом впервые за семь недель. Об этом на брифинге заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионах зафиксирован рост, — отметил он.

Он добавил, что этот факт вызывает лишь разочарование, но ВОЗ работает над тем, чтобы выяснить, в чем кроется причина роста числа заражений.

— Вакцины помогут спасти жизни, однако если страны полагаются исключительно на вакцины, они делают ошибку. Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом, — подчеркнул Гебрейесус.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано более 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. За неделю до этого число заразившихся составило менее 2,5 миллиона, передает ТАСС.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна пандемии еще не закончилась.

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