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Столичный суд арестовал двух хулиганов, избивших музыканта «Машины времени»
/ Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Столичный суд арестовал двух хулиганов, избивших музыканта «Машины времени»

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столичный суд арестовал 19-летнего Василия Волошина и 18-летнего Яна Панченко, подозреваемых в избиении участника музыкальной группы «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что ранее стало известно об избиении музыканта. На него напали неизвестные люди на парковке в центре столицы. 27 февраля 2021 года полицейским удалось задержать в районе Люблино троих подозреваемых в избиении.

После инцидента было возбуждено дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Побои».

Читайте также: Появилось видео допроса подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени»

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