Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс доллара снизился на 47,91 копейки, а курс евро на 104,94 копейки.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на Московской бирже 1 марта снизился на 47,91 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 74,1182 рубля за один доллар.

Средневзвешенный курс евро снизился на 104,94 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 89,3501 рубля за один евро, передает РИА Новости.

Ранее эксперт по фондовому рынку заявил, что доллар будет лучшей валютой для сбережений весной 2021 года.

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