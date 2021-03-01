Кабмин предложил не наказывать врачей при случайной утере наркотических препаратов

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит врачам избежать уголовного наказания за случайную утерю наркотических средств.

— Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, — говорится в примечании, которым предлагается дополнить статью 228.2 Уголовного кодекса.

Как уточнили в Кабмине, факты утраты наркотических препаратов должны в обязательном порядке быть зафиксированы специальной комиссией. Порядок устанавливает Минздрав по согласованию с МВД. В противном случае доказать случайность утери будет трудно, отмечает ТАСС.

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