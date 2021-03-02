ВОЗ призвала не применять гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют использовать гидроксихлорохин в качестве средства для предупреждения коронавирусной инфекции. Это указание содержится в заявлении ВОЗ, опубликованном во вторник, 2 марта.

Как пояснили в ВОЗ, рекомендация базируется на результатах шести контролировавшихся исследований с участием более шести тысяч человек. Они показали, что гидроксихлорохин не оказывает значительный эффект на уровень смертности и госпитализации.

Кроме того, специалисты не исключают повышение риска пагубных последствий при использовании данного препарата.

С учетом вышеизложенного гидроксихлорохин больше не рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений для исследований, а ресурсы следует использовать для оценки других, более перспективных лекарств для предотвращения COVID-19, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее стало известно, что ВОЗ планирует разработать рекомендации по сертификатам о вакцинации от COVID-19.

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