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Более 300 тысяч тюльпанов подарят москвичкам в рамках акции к 8 Марта
Акция в честь 8 Марта стартовала в столице / Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 300 тысяч тюльпанов подарят москвичкам в рамках акции к 8 Марта

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Более 300 тысяч тюльпанов подарят добровольцы представительницам прекрасного пола на улицах Москвы в рамках традиционной акции «Вам, любимые» в честь Международного женского дня.

В ней примут участие 500 добровольцев, к которым присоединятся известные актеры и артисты. Они будут дарить женщинам цветы на вокзалах, бульварах, площадях, скверах и парках, а также станциях метро.

Праздничную атмосферу при помощи музыкального сопровождения создадут участники проекта «Уличный артист».

Помимо этого, столичные молодежные организации установили у главного входа на ВДНХ специальный почтовый ящик в виде сердца, куда может опустить подписанную открытку с поздравлением любой желающий. Ее доставит адресату «Почта России», которая поддерживает проект. Арт-объект будет находиться здесь до 5 марта, а затем его перевезут на смотровую площадку Парка Горького, где он пробудет до 8 марта.

В праздничный день в 12:00 в Парке Горького любой желающий сможет принять участие в серии забегов, участникам которых предлагается преодолеть символическую дистанцию с букетом цветов и подарить его девушкам на финише. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Зачетная Москва», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Исследование показало, где россияне предпочитают проводить 8 Марта

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