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Исследование показало, где россияне предпочитают проводить 8 Марта
Фото: pixabay.com

Исследование показало, где россияне предпочитают проводить 8 Марта

Татьяна Плотникова

Общество

Посещение кинотеатра является самым популярным развлечением у россиян в Международный женский день. Об этом свидетельствуют результаты исследования «МТС Банка».

Изучив платежные операции по банковским картам пяти миллионов клиентов банка во всех регионах России в марте 2020 года, авторы исследования выделили категории, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до Международного женского дня по сравнению со средними значениями этого месяца.

Выяснилось, что билеты в кинотеатр россияне покупают к 8 Марта вдвое чаще, чем обычно в течение первого весеннего месяца.

На втором месте в рейтинге самых популярных праздничных развлечений оказались путешествия: авиабилеты покупают на 40 процентов чаще, бронируют номера в отелях на 32 процента активнее. Категория «железнодорожные билеты» продемонстрировала рост на 31 процент.

Наряду с этим возрастает количество транзакций в ресторанах и фотостудиях (+35 процентов).

Часть россиян предпочитают домашний праздник, в связи с чем количество операций по оплате доставки еды на дом увеличивается на 17 процентов, число покупок в супермаркетах — на семь процентов, сообщает РИА Новости.

Ранее были названы самые популярные в России подарки к 8 Марта, а также суммы, которые россияне в среднем тратят на их приобретение.

Читайте также: Назван топ-5 небанальных подарков для женщин на 8 Марта

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