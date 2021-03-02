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Накрывшая Россию магнитная буря достигнет своего пика 2 марта
Фото: pixabay.com/ru

Накрывшая Россию магнитная буря достигнет своего пика 2 марта

Никита Абрамов

Здоровье

В России бушует сильный магнитный шторм, который вызван вспышкой на Солнце. По прогнозам ученых, 2 марта он достигнет своего пика. Больше всего это отразится на метеозависимых людях.

В дни магнитного шторма зависящие от изменений погоды люди могут страдать от скачков давления, головных болей и других различных недомоганий.

Эксперты отмечают, что не стоит расслабляться после пика, так как, несмотря на ослабление, буря вернется к выходным.

Однако вспышки на Солнце могут подарить и плюсы. Из-за них жители Мурманской и Архангельской области смогли наблюдать красивое природное явление — северное сияние, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее врач-терапевт дала советы, как легче пережить магнитные бури.

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