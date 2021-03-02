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Стало известно о состоянии госпитализированного в Москве Олега Романцева
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии госпитализированного в Москве Олега Романцева

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Общество
Россия, Москва, улица Алябьева, 7/33с1 Карта всех событий

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев находится в отделении кардиореанимации столичной больницы № 51 в состоянии средней тяжести. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что спортсмена госпитализировали с острым коронарным синдромом. Кроме того, ему провели операцию.

— Температура 36,5, состояние средней тяжести, блок кардиореанимации, — цитирует представителя больницы РИА Новости.

Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Леонид Трахтенберг сообщил «ВМ», что знает о госпитализации бывшего тренера ФК «Спартак» и сборной России Олега Романцева.

— Мы все надеемся, что с Олегом Ивановичем все будет хорошо, — сообщил он.

Он добавил, что в клубе постараются держать ситуацию под контролем.

Главные достижения Олега Романцева связаны со столичным «Спартаком». Советский футболист является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России: с клубом он завоевал восемь чемпионских званий. Кроме того, Романцев уверенно выводил сборную РФ на Евро-1996 и чемпионат мира — 2002.

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