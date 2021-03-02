Оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми упростили в РФ

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В России упростили порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства РФ во вторник, 2 марта.

Теперь граждане не должны подтверждать, что они не работают и не получают пособия или пенсию. Кроме того, им нет необходимости собирать документы о смене места жительства подопечного.

Отмечается, что сведения будут поступать в органы Пенсионного фонда через федеральные информационные системы. Выплаты каждый месяц будут получать неработающие граждане, которые ухаживают за инвалидами первой группы и за престарелыми людьми. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

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