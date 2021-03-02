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Новую шубу украли с балкона в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Новую шубу украли с балкона в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия

В Таганском районе у жительницы Москвы пропала шуба с незастекленного балкона. Об этом во вторник, 2 марта, «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, женщина месяц назад приобрела норковую шубу стоимостью 160 тысяч рублей. После покупки она повесила ее на балкон. Спустя пару недель девушка обнаружила, что ее шуба пропала.

Следов взлома дверей в квартире и на балконе не обнаружено. Сам балкон был не застеклен. Правоохранительные органы проводят проверку.

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