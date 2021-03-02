Стартовал прием заявок от педагогов на соципотеку в Подмосковье

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Прием заявок от педагогов на льготу для приобретения жилья стартовал в Московской области в марте. Сделать это можно по программе «Социальная ипотека». Подать документы необходимо до 2 апреля. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Она уточнила, что в 2021 году сертификаты на получение жилья вручат 110 учителям и воспитателям.

— Прием заявок от воспитателей уже завершен. Следующий этап — педагоги. А с 12 апреля по 14 мая начнем принимать документы от молодых учителей, — пояснила Ирина Каклюгина.

По ее словам, заявки и документы принимают в онлайн-формате. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования Московской области. Как отметила министр, программа является эффективной мерой поддержки работников сферы образования. Ее реализуют на территории региона с 2016 года.

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