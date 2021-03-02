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Фотографу выстрелили в глаз во время съемок в центре Москвы
Фото: Pixabay

Фотографу выстрелили в глаз во время съемок в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия

В центре Москвы во время съемок документального фильма молодому человеку выстрелили в глаз из пневматического пистолета. Об этом во вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что 22-летний москвич обратился в больницу, где у него диагностировали проникающее ранение глазницы, а также контузию левого глазного яблока. В ходе проверки правоохранительные органы установили, что фотографу случайно выстрелили в глаз из пневматического пистолета во время съемок фильма.

Пострадавший отметил, что претензий ни к кому не имеет. Источник добавил, что фотограф обещал явиться в отделение полиции, однако он так и не приехал.

Полиция проводит проверку.

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