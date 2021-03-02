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Ученые предрекли катастрофу земной атмосферы
Фото: pixabay.com

Ученые предрекли катастрофу земной атмосферы

Анастасия Колоскова

Наука

Приблизительно через миллиард лет атмосфера Земли полностью лишится кислорода. Об этом сообщили японский ученый Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард в исследовании, опубликованном в издании Nature Geoscience.

Модель эволюции атмосферы Земли была создана учеными с учетом геологических, биологических и климатических факторов. Исследователи пришли к выводу, что газовая оболочка не будет изменяться еще около миллиарда лет, после чего она лишится кислорода за несколько тысяч лет.

Причиной этому станет возросшая активность Солнца, которая будет способствовать снижению содержания в атмосфере углекислого газа. Когда показатель перейдет критическую границу, на Земле нарушится процесс фотосинтеза, и кислород не будет поступать в атмосферу.

По словам ученых, биосфера планеты не успеет приспособиться к таким кардинальным изменениям среды. В результате на земную арену выйдет мир примитивных анаэробных микробов, который на данных момент находится в тени, сообщается в публикации.

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