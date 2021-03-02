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Песков рассказал о подготовке встречи ОПЕК+
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Песков рассказал о подготовке встречи ОПЕК+

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

РФ никогда не анонсирует ожидания от встречи ОПЕК+, но подготовка к ней идет. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятием на данный момент занимается вице-премьер РФ Александр Новак. Кроме того, представитель Кремля отметил, что рынок нефти «любит тишину».

— Мы никогда не предвосхищаем наши ожидания, не анонсируем их, — цитирует Пескова РИА Новости.

Заседание министерского мониторингового комитета альянса пройдет в среду, 3 марта. А на следующий день, 4 марта, запланировано заседание стран — участниц соглашения ОПЕК+, где примут решение о дальнейшей судьбе сделки.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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Дмитрий ПесковКремльОПЕК+
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