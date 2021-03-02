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Сергей Собянин назначил главу управы района Арбат
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин назначил главу управы района Арбат

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Юрия Нечаева на должность главы управы района Арбат. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно документу, служебный контракт с Нечаевым заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности.

Ранее Сергей Собянин назначил Антона Акулова на должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта. Кроме того, мэр Москвы назначил Максима Дерюгина главой управы столичного района Хамовники.

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МоскваСергей Собянинназначение
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