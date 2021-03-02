Лукашенко предложил Путину сотрудничество по деталям для российских самолетов

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране могут наладить изготовление комплектующих для российских самолетов.

— И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему об этом, что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие, — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что необходимыми мощностями для изготовления комплектующих обладает новый гражданский авиационный завод. Лукашенко также поручил членам правительства активизировать работу по линии сотрудничества предприятий военно-промышленного комплекса по некоторым направлениям, передает радио Sputnik.

Ранее глава Белоруссии рассказал, куда планируется направить сэкономленные от российского кредита средства.

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