Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дом на 208 квартир построят в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Дом на 208 квартир построят в Новой Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Рязановское, село Остафьево, жилой комплекс Остафьево Карта всех событий

Жилой дом на 208 квартир возведут в жилом комплексе «Остафьево» на территории ТиНАО. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого корпуса 11.1 в Новой Москве. Объект возведут в селе Остафьеве Рязановского поселения. Разрешение на строительство объекта действует до 17 августа 2022 года.

Площадь 14-этажного дома составит 15,5 тысячи квадратных метров. Первые этажи будут нежилыми. Прилегающую к зданию территорию благоустроят и озеленят. Рабочие поставят детские и спортивные площадки, а также гостевые парковки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Власти Москвы утвердили проект благоустройства в районе станции Новохохловская МЦД-2

строительствоНовая Москвадом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Все мнения
О проекте