Дом на 208 квартир построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Рязановское, село Остафьево, жилой комплекс Остафьево Карта всех событий

Жилой дом на 208 квартир возведут в жилом комплексе «Остафьево» на территории ТиНАО. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого корпуса 11.1 в Новой Москве. Объект возведут в селе Остафьеве Рязановского поселения. Разрешение на строительство объекта действует до 17 августа 2022 года.

Площадь 14-этажного дома составит 15,5 тысячи квадратных метров. Первые этажи будут нежилыми. Прилегающую к зданию территорию благоустроят и озеленят. Рабочие поставят детские и спортивные площадки, а также гостевые парковки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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