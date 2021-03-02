Исследователи установили, когда Земля полностью лишится кислорода

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Атмосфера Земли останется без кислорода примерно через миллиард лет. Об этом заявили японский ученый Тохо Казуми Озаки и его коллега Кристофер Рейнхард из США, пишет Nature Geoscience.

Исследователи разработали модель эволюции земной атмосферы. В ней были учтены геологические, биологические и климатические факторы. В результате исследования специалисты установили, что газовая оболочка планеты останется стабильной еще примерно миллиард лет. После чего Земля лишится кислорода на несколько тысяч лет.

Причиной послужит увеличившаяся активность Солнца, из-за чего на планете снизится содержание углекислого газа. Когда показатели достигнут критической отметки, на Земле нарушится процесс фотосинтеза. Поэтому в атмосферу перестанет поступать кислород.

Ученые считают, что биосфера не адаптируется к таким значительным изменениям окружающей среды. По их мнению, выжить смогут только примитивные анаэробные микробы, которые получают энергию при отсутствии кислорода.

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