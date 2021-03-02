Курс евро снизился на Московской бирже

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курс доллара вырос до 74,1656 рубля, а курс евро упал до 89,1041 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии Московской биржи, по данным на 19:00, вырос на 4,05 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 74,1656 рубля за один доллар.

Курс евро на Московской бирже 2 марта снизился на 24,46 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 89,1041 рубля за один евро, передает Интерфакс.

Ранее эксперт по фондовому рынку заявил, что доллар будет лучшей валютой для сбережений весной 2021 года.

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