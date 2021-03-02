Подозреваемого в жестоком убийстве семьи под Нижним Новгородом арестовали на два месяца

Фото: СК РФ / Свердловская область

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в убийстве под стражу сроком до 27 апреля 2021 года.

Следствие ходатайствовало об аресте, так как подозреваемый является гражданином Узбекистана, а значит, может попытаться сбежать из России, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет обнародовал кадры с допросом подозреваемого в жестокой расправе.

Напомним, трагедия произошла 28 февраля в одном из частных домов поселка Кудьма, где были обнаружены тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Читайте также: Жительница Воронежа убила двоих детей и покончила с собой