Папа Римский предрек человечеству Всемирный потоп

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Глава Католической церкви Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирный потоп из-за глобального изменения климата.

— Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем, — заявил Франциск.

Он подчеркнул, что если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и изменение температур, то мир окажется на пороге катастрофы.

Папа Римский напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря своей добродетельности. Поэтому он призвал в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью в мире, передает Daily Mail.

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