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Папе Римскому посоветовали сесть на диету
Фото: https://www.instagram.com/franciscus/

Папе Римскому посоветовали сесть на диету

Никита Абрамов

Здоровье

Врачи посоветовали Папе Римскому Франциску начать соблюдать диету и отказаться от макарон и пирожных. У него диагностировали ишиас.

Со слов медиков, понтифику следует сбросить вес для избавления от болей в спине.

— Если он будет придерживаться советов врачей, он будет в порядке, но всем известно о его хорошем аппетите, — сообщает издание The Sun.

Врачи посоветовали Франциску принимать пищу небольшими порциями, а также разнообразить свой рацион рисом, фруктами, овощами и оливковым маслом.

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