Ватикан сообщил о вакцинации от COVID-19 Папы Римского Франциска

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Папа Римский Франциск и почетный Папа Бенедикт XVI поставили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По его словам, в среду, 13 января, СМИ сообщали, что Папа Римский Франциск вакцинировался от COVID-19.

Близкий к Святому престолу источник не стал подтверждать данную информацию, указав, что в Ватикане ставить прививку в первую очередь будут пожилым людям. По данным источника, вакцинироваться одним из первых должен был 84-летний Папа Франциск и 93-летний Папа на покое Бенедикт XVI.

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