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Коммунальные службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог в ночь на 3 марта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Коммунальные службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог в ночь на 3 марта

Кирилл Николаев

Город

С 21:00 2 марта до 09:00 3 марта в столице ожидается снижение температуры воздуха до минус 1-3 градусов. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Из-за понижения температуры возможно образование гололедицы. Также до 09:00 3 марта в столице ожидается слабый снег и ветер с порывами до 14 метров в секунду. При необходимости коммунальные службы проведут выборочную противогололедную обработку дорог, тротуаров и дворовых территорий.

Ранее столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах с вечера вторника, 2 марта.

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