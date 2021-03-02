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АТОР зафиксировала увеличение спроса на летний отдых в России
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

АТОР зафиксировала увеличение спроса на летний отдых в России

Анастасия Чанцева

Общество

Россияне в текущем году бронируют места для летнего отдыха в стране в полтора раза больше, чем в предыдущие годы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Лето в России бронируется, наверное, в 1,5 раза больше по объемам, чем было в предыдущие годы, — рассказала она в интервью РБК.

Она добавила, что туризм в России из-за повышенного спроса может подорожать.

Ранее турэксперт Алена Хитрова рассказала, когда лучше бронировать летние путешествия по России.

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