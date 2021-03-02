Ребенку разбило голову упавшим в лифте зеркалом в Подмосковье

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Четырехлетняя девочка получила травмы головы в результате падения зеркала в лифте многоэтажного дома в Московской области.

Инцидент произошел в деревне Лопатино. Пострадавшего ребенка доставили в одну из подмосковных больниц.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что три ребенка пострадали при аварии на аттракционе в столичном ТЦ. Мальчик получил легкий ушиб головы, а еще двое детей получили небольшие царапины при аварии на аттракционе в торговом центре в Перове.

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