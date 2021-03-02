Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ребенку разбило голову упавшим в лифте зеркалом в Подмосковье
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Ребенку разбило голову упавшим в лифте зеркалом в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

Четырехлетняя девочка получила травмы головы в результате падения зеркала в лифте многоэтажного дома в Московской области.

Инцидент произошел в деревне Лопатино. Пострадавшего ребенка доставили в одну из подмосковных больниц.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что три ребенка пострадали при аварии на аттракционе в столичном ТЦ. Мальчик получил легкий ушиб головы, а еще двое детей получили небольшие царапины при аварии на аттракционе в торговом центре в Перове.

Читайте также: Избитого отцом подростка госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой

Подмосковьебольницапострадавший ребенок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте