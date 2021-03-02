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Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2021 году

Юлия Курганова

Образование

Министерство просвещения России опубликовало проект расписания единых государственных экзаменов на 2021 год. Если документ одобрят, то ЕГЭ в этом году начнется 31 мая и закончится 2 июля. Проект документа размещен во вторник, 2 марта, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, экзамен по русскому языку планируется разделить на два дня — 3 и 4 июня. Также среди первых экзаменов школьники будут сдавать географию, химию и литературу. Профильная математика пройдет 7 июня, историю и физику можно будет сдать 11 июня, биологию — 18 июня, а ЕГЭ по обществознанию должно состояться 15 июня.

Экзамен по иностранным языкам поделят на два дня — 18 июня пройдет основная часть, а 21 и 22 числа ученики будут сдавать говорение. ЕГЭ по информатике состоится 24 и 25 июня.

Дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

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