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Концертное платье Жанны Фриске продадут на благотворительном аукционе
Фото: РИА Новости

Концертное платье Жанны Фриске продадут на благотворительном аукционе

Анастасия Колоскова

Звезды

Концертное платье скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске продадут на благотворительном аукционе, средства от которого пойдут на лечение тяжелобольных детей с ДЦП. Об этом сообщается на официальной странице благотворительного фонда «Жанна Фриске — Я рядом!» в социальной сети Instagram.

Аукцион состоится 5 марта в Красногорске в рамках благотворительного форума предпринимателей «Сделано с любовью. Заряжено добром».

Одним из лотов станет золотистое платье певицы с асимметричным верхом, в котором ее можно было видеть на церемонии MTV Russia Music Awards в 2008 году. Его стартовая цена составит сто тысяч рублей.

Лоты для аукциона также представят такие представители шоу-бизнеса, как дуэт «2 ОКеана», Руслан Алехно, Томас Невергрин, актер Александр Армер, певица Anna Green, уточняется в сообщении.

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