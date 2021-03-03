Экс-солистка «Тату» показала исправленные после неудачной пластики губы

Фото: instagram/official_juliavolkova

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова поделилась снимком, где продемонстрировала новую форму губ, которую ей удалось исправить после неудачной пластики.

— Последний год я мучилась с губами, они не убирались, что я только не делала, — призналась певица в публикации в своем Instagram-аккаунте.

Теперь же, по словам звезды, ей удалось найти специалиста, который вернул ее лицу естественный вид.

— Я счастлива! Это нереально красиво, — заявила Волкова.

Подписчики поздравили певицу с преображением, отметив, что ее губы теперь действительно выглядят красиво.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость за ее пристрастие к пластическим процедурам.

«Что вы все качаете? Наращиваете? Все на одно лицо»; «Лет в 40 на шарпея будешь похожа, качай побольше»; «Утюги целовали?» — написали они в комментариях.

Напомним, ранее Юлия Волкова напугала поклонников видом своего лица.

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