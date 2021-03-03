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Экс-солистка «Тату» показала исправленные после неудачной пластики губы
Фото: instagram/official_juliavolkova

Экс-солистка «Тату» показала исправленные после неудачной пластики губы

Анастасия Колоскова

Звезды

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова поделилась снимком, где продемонстрировала новую форму губ, которую ей удалось исправить после неудачной пластики.

— Последний год я мучилась с губами, они не убирались, что я только не делала, — призналась певица в публикации в своем Instagram-аккаунте.

Теперь же, по словам звезды, ей удалось найти специалиста, который вернул ее лицу естественный вид.

— Я счастлива! Это нереально красиво, — заявила Волкова.

Подписчики поздравили певицу с преображением, отметив, что ее губы теперь действительно выглядят красиво.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость за ее пристрастие к пластическим процедурам.

«Что вы все качаете? Наращиваете? Все на одно лицо»; «Лет в 40 на шарпея будешь похожа, качай побольше»; «Утюги целовали?» — написали они в комментариях.

Напомним, ранее Юлия Волкова напугала поклонников видом своего лица.

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